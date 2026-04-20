Willian Saimon Serrador, de 36 anos, conhecido como Alemão e torcedor do Corinthians, morreu após dias internado. Ele havia sido atingido por um disparo na cabeça durante uma confusão em uma sede de torcida organizada, na última quinta-feira.

A morte de um torcedor após um episódio de violência marcou o fim de semana, enquanto uma operação aérea da polícia garantiu a realização de um transplante em tempo hábil no Estado de São Paulo.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima não participava da discussão e estava no local apenas para assistir a uma partida. O desentendimento teria começado quando um homem tentou entrar com uma peça de roupa de cor proibida pela organizada. Após ser impedido, deixou o local e retornou minutos depois. Ao ser barrado novamente, sacou uma arma e efetuou o disparo.

O suspeito fugiu logo após o crime, mas foi localizado pouco tempo depois pela Guarda Civil Municipal. Com ele, foram apreendidas uma pistola e uma faca. De acordo com as autoridades, o homem possui registro como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). O caso segue sob investigação.

No mesmo fim de semana, uma ação do Comando de Aviação da Polícia Militar garantiu o transporte de um órgão para transplante. Um coração foi levado de Indaiatuba até o Hospital das Clínicas a bordo do helicóptero Águia 4.