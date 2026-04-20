Motoristas que circulam pelo Centro de Campinas devem ficar atentos nesta terça-feira (21). Um trecho da rua Ferreira Penteado será totalmente interditado entre 9h e 16h para a realização de obras na rede de gás.

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De acordo com a Emdec, o bloqueio ocorre no trecho entre as ruas José de Alencar e Álvares Machado. A intervenção será executada pela Comgás, na altura do número 400.

Durante o período de interdição, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. O desvio indicado passa pelas ruas José de Alencar, Dr. Costa Aguiar e Senador Saraiva, permitindo o retorno ao trajeto após o trecho afetado.