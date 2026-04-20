21 de abril de 2026
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Comgás faz obra e Emdec interdita rua Ferreira Penteado

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Trecho da Ferreira Penteado será interditado nesta terça para obra na rede de gás.
Trecho da Ferreira Penteado será interditado nesta terça para obra na rede de gás.

Motoristas que circulam pelo Centro de Campinas devem ficar atentos nesta terça-feira (21). Um trecho da rua Ferreira Penteado será totalmente interditado entre 9h e 16h para a realização de obras na rede de gás.

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De acordo com a Emdec, o bloqueio ocorre no trecho entre as ruas José de Alencar e Álvares Machado. A intervenção será executada pela Comgás, na altura do número 400.

Durante o período de interdição, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. O desvio indicado passa pelas ruas José de Alencar, Dr. Costa Aguiar e Senador Saraiva, permitindo o retorno ao trajeto após o trecho afetado.

A Emdec informa que o acesso local será mantido, e agentes de mobilidade estarão no local para orientar o trânsito e acompanhar a circulação de veículos. O cronograma pode sofrer alterações em caso de chuva.

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