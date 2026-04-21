A Emdec identificou 436 condutas de risco em apenas um mês de fiscalização no campus da Unicamp, em Cidade Universitária Zeferino Vaz, em Barão Geraldo. A atuação começou no dia 16 de março, após solicitação da própria universidade.
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Entre as irregularidades mais recorrentes estão estacionamento sobre marcas de canalização e uso indevido de vagas exclusivas, que juntas representam quase 60% das ocorrências. Só esse tipo de infração soma mais de 250 registros no período.
No ranking das condutas mais identificadas, aparecem ainda situações como parar em local proibido e circular sem o uso do cinto de segurança, além de casos de veículos estacionados sobre faixas de pedestres, canteiros e até na contramão.
A operação faz parte de um contrato firmado entre a universidade e a Emdec, com duração de 12 meses, que prevê monitoramento do tráfego, fiscalização e ações educativas dentro do campus. A iniciativa busca organizar a circulação e reduzir riscos para motoristas e pedestres na área universitária.
Antes da fiscalização efetiva, uma campanha educativa foi realizada entre os dias 2 e 13 de março, com a distribuição de mais de 500 “multas morais”, sem caráter punitivo, com o objetivo de orientar os condutores.
Atualmente, agentes de mobilidade atuam no campus entre 7h e 19h, com apoio de viaturas e atendimento a partir de denúncias da comunidade universitária.