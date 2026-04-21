21 de abril de 2026
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TRÂNSITO IRREGULAR

Fiscalização de trânsito na Unicamp multa mais de 430 em um mês

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Emdec identifica mais de 430 condutas de risco no campus da Unicamp em 30 dias.
Emdec identifica mais de 430 condutas de risco no campus da Unicamp em 30 dias.

A Emdec identificou 436 condutas de risco em apenas um mês de fiscalização no campus da Unicamp, em Cidade Universitária Zeferino Vaz, em Barão Geraldo. A atuação começou no dia 16 de março, após solicitação da própria universidade.

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Entre as irregularidades mais recorrentes estão estacionamento sobre marcas de canalização e uso indevido de vagas exclusivas, que juntas representam quase 60% das ocorrências. Só esse tipo de infração soma mais de 250 registros no período.

No ranking das condutas mais identificadas, aparecem ainda situações como parar em local proibido e circular sem o uso do cinto de segurança, além de casos de veículos estacionados sobre faixas de pedestres, canteiros e até na contramão.

A operação faz parte de um contrato firmado entre a universidade e a Emdec, com duração de 12 meses, que prevê monitoramento do tráfego, fiscalização e ações educativas dentro do campus. A iniciativa busca organizar a circulação e reduzir riscos para motoristas e pedestres na área universitária.

Antes da fiscalização efetiva, uma campanha educativa foi realizada entre os dias 2 e 13 de março, com a distribuição de mais de 500 “multas morais”, sem caráter punitivo, com o objetivo de orientar os condutores.

Atualmente, agentes de mobilidade atuam no campus entre 7h e 19h, com apoio de viaturas e atendimento a partir de denúncias da comunidade universitária.

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