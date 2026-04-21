A Emdec identificou 436 condutas de risco em apenas um mês de fiscalização no campus da Unicamp, em Cidade Universitária Zeferino Vaz, em Barão Geraldo. A atuação começou no dia 16 de março, após solicitação da própria universidade.

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Entre as irregularidades mais recorrentes estão estacionamento sobre marcas de canalização e uso indevido de vagas exclusivas, que juntas representam quase 60% das ocorrências. Só esse tipo de infração soma mais de 250 registros no período.

No ranking das condutas mais identificadas, aparecem ainda situações como parar em local proibido e circular sem o uso do cinto de segurança, além de casos de veículos estacionados sobre faixas de pedestres, canteiros e até na contramão.