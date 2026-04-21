O custo da cesta básica voltou a pesar no bolso das famílias em Campinas. Após um período de queda, os preços registraram alta de 7,81% em março, de acordo com levantamento do Observatório PUC-Campinas.

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O avanço foi impulsionado principalmente pelo tomate, que teve um aumento expressivo de 34% no período. Outros itens essenciais, como carne e feijão, também contribuíram para a elevação, reforçando o impacto no custo final da cesta.

O movimento de alta não ficou restrito ao município. Segundo a análise, outras cidades brasileiras também registraram aumento, indicando um cenário mais amplo de pressão sobre os preços dos alimentos, possivelmente relacionado a custos logísticos em nível nacional.