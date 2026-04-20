21 de abril de 2026
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BLOQUEIO NO CENTRO

Rua Dr. Quirino será interditada para obras de gás no Centro

Por Flávio Paradella | Especial para a Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Trecho da Dr. Quirino será interditado nesta terça para intervenção na rede de gás.
Trecho da Dr. Quirino será interditado nesta terça para intervenção na rede de gás.

Motoristas que circulam pelo Centro de Campinas devem redobrar a atenção nesta terça-feira (21). Um trecho da rua Dr. Quirino ficará totalmente fechado ao tráfego entre 9h e 16h para a realização de obras na rede de gás.

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A interdição será no segmento entre a avenida Dr. Moraes Salles e a rua Cônego Cipião. Segundo a Emdec, o bloqueio é necessário para a execução de serviços conduzidos pela Comgás, na altura do número 863.

Durante o período, o fluxo de veículos será desviado. Quem estiver na Dr. Quirino, ao alcançar a Moraes Salles, deverá seguir pelas ruas Irmã Serafina e Duque de Caxias, retornando à via original após o ponto interditado.

A operação contará com sinalização no local e orientação de agentes de mobilidade, que também vão acompanhar as condições de trânsito na região ao longo do dia.

De acordo com a Emdec, não há impacto previsto no transporte coletivo. Já o cronograma dos trabalhos pode sofrer alterações em caso de condições climáticas desfavoráveis.

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