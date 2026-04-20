Motoristas que circulam pelo Centro de Campinas devem redobrar a atenção nesta terça-feira (21). Um trecho da rua Dr. Quirino ficará totalmente fechado ao tráfego entre 9h e 16h para a realização de obras na rede de gás.

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A interdição será no segmento entre a avenida Dr. Moraes Salles e a rua Cônego Cipião. Segundo a Emdec, o bloqueio é necessário para a execução de serviços conduzidos pela Comgás, na altura do número 863.

Durante o período, o fluxo de veículos será desviado. Quem estiver na Dr. Quirino, ao alcançar a Moraes Salles, deverá seguir pelas ruas Irmã Serafina e Duque de Caxias, retornando à via original após o ponto interditado.