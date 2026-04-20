Cicloativistas se reuniram, no último sábado (18), no Memorial Salviano, localizado na Avenida John Boyd Dunlop, no distrito do Campo Grande, em Campinas, para homenagear o primeiro ciclista atropelado na via. O local é marcado por uma bicicleta branca, conhecida como “ghostbike”, símbolo internacional que remete ao acidente que matou Salviano Pereira dos Santos, de 70 anos, em 1990.

Há 36 anos, o idoso foi atingido por um ônibus enquanto pedalava. Desde então, familiares e ativistas realizam um ato simbólico anual no dia 18 de abril. Neste ano, a programação incluiu limpeza do memorial, plantio de flores e árvores e colocação de cruzes para chamar a atenção de quem passa pelo local.

Emocionada, Sirlene Pereira, filha da vítima, contou que o pai “gostava muito de pedalar e usava a bicicleta para seus deslocamentos”. Já a neta Wanderlyce Pereira reforçou que a data serve para lembrar a cidade da importância das ciclovias: “Se tivesse ciclovias, meu avô não teria morrido”.

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