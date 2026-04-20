20 de abril de 2026
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SAÚDE DO PREFEITO

Prefeito de Vinhedo é internado e passará por cirurgia cardíaca

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PSD
Dario Pacheco será submetido a cirurgia cardíaca; vice assume o cargo durante afastamento.
Dario Pacheco será submetido a cirurgia cardíaca; vice assume o cargo durante afastamento.

O prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco, foi internado na última sexta-feira (17) em uma unidade coronariana de terapia intensiva após exames de rotina apontarem a necessidade de cirurgia cardíaca.

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Segundo a Prefeitura, o chefe do Executivo foi diagnosticado com obstrução de 90% em uma artéria coronária, o que levou à indicação de um procedimento de ponte de safena, marcado para a próxima quarta-feira (22).

Com o afastamento para tratamento de saúde, a vice-prefeita Cris Mazon assume interinamente o comando da administração municipal. A licença médica do prefeito está prevista até o dia 16 de maio, conforme decreto publicado no Diário Oficial.

Em nota, a Prefeitura informou que a equipe médica está otimista com a recuperação. “O tratamento tem uma previsão de alta de 30 dias, podendo ser adiantado ou estendido, porém o prefeito e equipe médica seguem otimistas com o tratamento e estimam uma recuperação breve e tranquila”, diz o comunicado.

A internação ocorreu de forma preventiva, após a identificação do quadro durante exames de rotina, e o procedimento busca restabelecer o fluxo sanguíneo adequado no coração.

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