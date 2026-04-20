A vítima fatal do acidente registrado na manhã deste domingo (19) na SP-332, no km 143, acesso a Cosmópolis, foi identificada como Lucilio da Silva Barbosa, de 43 anos, morador de Artur Nogueira. Ele é irmão do vereador Neto Baiano (PRD), também do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Lucilio conduzia uma motocicleta quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle do veículo e se envolveu no acidente. Com os ferimentos, não resistiu e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Rota das Bandeiras atenderam a ocorrência e isolaram a área para os trabalhos da perícia.