20 de abril de 2026
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Irmão de vereador de Artur Nogueira morre em acidente de moto

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
Ele conduzia uma moto quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle do veículo e se envolveu no acidente; com os ferimentos, Lucilio não resistiu e morreu ainda no local.
Ele conduzia uma moto quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle do veículo e se envolveu no acidente; com os ferimentos, Lucilio não resistiu e morreu ainda no local.

A vítima fatal do acidente registrado na manhã deste domingo (19) na SP-332, no km 143, acesso a Cosmópolis, foi identificada como Lucilio da Silva Barbosa, de 43 anos, morador de Artur Nogueira. Ele é irmão do vereador Neto Baiano (PRD), também do município.

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Lucilio conduzia uma motocicleta quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle do veículo e se envolveu no acidente. Com os ferimentos, não resistiu e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Rota das Bandeiras atenderam a ocorrência e isolaram a área para os trabalhos da perícia.

As circunstâncias que levaram ao acidente seguem sob investigação.

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