A segunda-feira (20) será marcada por tempo firme e quente na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com os indicativos meteorológicos, a região deve registrar grande amplitude térmica ao longo do dia, com temperaturas mínimas em torno de 16°C e máximas que podem chegar a 32°C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nos horários de temperaturas mais baixas, ventos moderados devem trazer sensação de friozinho. Já durante a tarde, a atenção fica por conta da baixa umidade relativa do ar, que pode cair para menos de 30%.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).