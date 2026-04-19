19 de abril de 2026
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EM INDAIATUBA

Homem é preso após atirar em outro e fugir em Indaiatuba

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeito foi preso pela Guarda Civil Municipal de Indaiatuba
Suspeito foi preso pela Guarda Civil Municipal de Indaiatuba

Um homem foi preso na madrugada deste domingo, 19, após atirar contra outra pessoa na Rua Antônio Angelino Rossi, no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba.

Segundo boletim de ocorrência, ele tentou deixar o local depois do disparo, mas acabou sendo encontrado por agentes da Guarda Civil Municipal.

Com base em relatos de testemunhas, o COI (Centro de Operações e Inteligência) passou a acompanhar o deslocamento do veículo utilizado na fuga. O monitoramento levou à abordagem do suspeito já na cidade de Salto.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Indaiatuba

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi levada ao Hospital Municipal Augusto de Oliveira Camargo.

 Até a última atualização, não havia detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

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