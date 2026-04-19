Um homem foi preso na madrugada deste domingo, 19, após atirar contra outra pessoa na Rua Antônio Angelino Rossi, no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba.



Segundo boletim de ocorrência, ele tentou deixar o local depois do disparo, mas acabou sendo encontrado por agentes da Guarda Civil Municipal.

Com base em relatos de testemunhas, o COI (Centro de Operações e Inteligência) passou a acompanhar o deslocamento do veículo utilizado na fuga. O monitoramento levou à abordagem do suspeito já na cidade de Salto.