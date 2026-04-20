A PGM (Procuradoria-Geral do Município) de Sumaré foi invadida e alvo de atos de vandalismo nesta semana. Documentos e processos foram rasgados, e equipamentos eletrônicos, como computadores, foram danificados.
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De acordo com a administração municipal, a ação vai além de um possível furto. O foco do ataque, segundo a Prefeitura, foi comprometer o funcionamento da estrutura administrativa, destruindo documentos essenciais para a continuidade de processos internos.
Diante dos fatos, a Prefeitura registrou boletim de ocorrência e instaurou medidas administrativas e jurídicas para investigar o caso.
Como resposta imediata, a PGM será transferida para um local com mais segurança. Enquanto a mudança não é concluída, os procuradores municipais seguem trabalhando em regime de home office, para evitar a interrupção dos serviços e minimizar impactos à população.
A administração municipal afirmou que acompanha o caso com seriedade e classificou o episódio como preocupante, sobretudo pela natureza dos danos, que atingem diretamente a capacidade de funcionamento da gestão pública.