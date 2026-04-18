O fim de semana na RMC (Região Metropolitana de Campinas) será de tempo quente, com possibilidade de pancadas de chuva a partir das tardes de sábado (18) e domingo (19). Os termômetros devem variar entre 19°C e 31°C.

A previsão indica nebulosidade variável nos dois dias, alternando entre predomínio de sol e céu parcialmente nublado. Os ventos serão fracos. De acordo com os meteorologistas, a passagem de uma frente fria pelo oceano Atlântico não deve alterar as temperaturas na região, mas ajudará a aumentar a umidade e a reforçar as instabilidades.

Previsão para sábado é de céu com nebulosidade variável e pancadas de chuva a partir da tarde. Já no domingo deve haver predomínio de sol, com possibilidade de pancadas de chuva também no período da tarde.