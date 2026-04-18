O fim de semana na RMC (Região Metropolitana de Campinas) será de tempo quente, com possibilidade de pancadas de chuva a partir das tardes de sábado (18) e domingo (19). Os termômetros devem variar entre 19°C e 31°C.
A previsão indica nebulosidade variável nos dois dias, alternando entre predomínio de sol e céu parcialmente nublado. Os ventos serão fracos. De acordo com os meteorologistas, a passagem de uma frente fria pelo oceano Atlântico não deve alterar as temperaturas na região, mas ajudará a aumentar a umidade e a reforçar as instabilidades.
Previsão para sábado é de céu com nebulosidade variável e pancadas de chuva a partir da tarde. Já no domingo deve haver predomínio de sol, com possibilidade de pancadas de chuva também no período da tarde.
As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).