A Zurich Seguros deu início, em Campinas, a uma nova etapa do projeto social Primeira para o Sonho, realizado em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol Americano. A iniciativa oferece aulas gratuitas de flag football para jovens de 10 a 16 anos, com o objetivo de promover inclusão social e desenvolvimento por meio do esporte.

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As inscrições podem ser feitas até 30 de abril, ou enquanto houver vagas disponíveis, por meio de um formulário online. Após o cadastro, os responsáveis serão contatados pela equipe do projeto para formalizar a matrícula, com envio de autorização por assinatura. É necessário apresentar documento de identificação e comprovante de escolaridade do participante.

As aulas acontecem na Faculdade de Educação Física da Unicamp, localizada na Avenida Érico Veríssimo, em Barão Geraldo. Serão oferecidas até 60 vagas, sendo que pelo menos 80% são destinadas a estudantes da rede pública.