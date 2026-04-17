Quem ainda não definiu o que fazer no feriado prolongado de Tiradentes pode aproveitar uma experiência diferente. O Polo Astronômico de Amparo preparou uma programação especial nos dias 18, 19 e 20 de abril, com sessões noturnas das 19h às 23h. A novidade fica por conta do segundo observatório do complexo, inaugurado neste mês.

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Os visitantes poderão observar, por telescópios, o planeta Júpiter, aglomerados de estrelas e a nebulosa Eta de Carina, uma das mais belas do céu, localizada a cerca de 7,5 mil anos-luz da Terra.

Além disso, o público terá acesso ao Planetário Digital, com sessões a cada 60 minutos, e ao Espaço Galileo, onde ocorre o reconhecimento do céu a olho nu às 19h10 e às 21h15.