18 de abril de 2026
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ASTRONOMIA

Feriado terá sessões especiais no Polo Astronômico de Amparo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Complexo inaugurou segundo observatório em abril; programação vai de sábado (18) a segunda (20), com observação de Júpiter e nebulosa a 7,5 mil anos-luz
Complexo inaugurou segundo observatório em abril; programação vai de sábado (18) a segunda (20), com observação de Júpiter e nebulosa a 7,5 mil anos-luz

Quem ainda não definiu o que fazer no feriado prolongado de Tiradentes pode aproveitar uma experiência diferente. O Polo Astronômico de Amparo preparou uma programação especial nos dias 18, 19 e 20 de abril, com sessões noturnas das 19h às 23h. A novidade fica por conta do segundo observatório do complexo, inaugurado neste mês.

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Os visitantes poderão observar, por telescópios, o planeta Júpiter, aglomerados de estrelas e a nebulosa Eta de Carina, uma das mais belas do céu, localizada a cerca de 7,5 mil anos-luz da Terra.

Além disso, o público terá acesso ao Planetário Digital, com sessões a cada 60 minutos, e ao Espaço Galileo, onde ocorre o reconhecimento do céu a olho nu às 19h10 e às 21h15.

O novo observatório conta com um telescópio refletor de 650 mm de abertura e um domo giratório de 6,5 metros de diâmetro, garantindo mais conforto e proteção contra vento e umidade. O complexo já mantém em operação outro observatório com teto móvel, que abriga seis telescópios.

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