Quatro criminosos invadiram uma joalheria na região central de Indaiatuba no fim da tarde de quinta-feira (16). Durante a ação, levaram joias expostas no mostruário, dinheiro e pertences de um atendente. O valor total das joias e outros materiais roubados ainda não foi divulgado.

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A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada por volta das 17h para atender à ocorrência de roubo. Ao chegarem ao local, os agentes apuraram que os suspeitos anunciaram o assalto e fugiram em um veículo.

O carro foi identificado pelas equipes, mas acabou abandonado algumas quadras adiante. Os criminosos continuaram a fuga a pé.