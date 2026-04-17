18 de abril de 2026
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ROUBO

Quadrilha invade e rouba joalheria no centro de Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TH+
Durante a ação, levaram joias expostas no mostruário, dinheiro e pertences de um atendente. O valor total das joias e outros materiais roubados ainda não foi divulgado.
Durante a ação, levaram joias expostas no mostruário, dinheiro e pertences de um atendente. O valor total das joias e outros materiais roubados ainda não foi divulgado.

Quatro criminosos invadiram uma joalheria na região central de Indaiatuba no fim da tarde de quinta-feira (16). Durante a ação, levaram joias expostas no mostruário, dinheiro e pertences de um atendente. O valor total das joias e outros materiais roubados ainda não foi divulgado.

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A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada por volta das 17h para atender à ocorrência de roubo. Ao chegarem ao local, os agentes apuraram que os suspeitos anunciaram o assalto e fugiram em um veículo.

O carro foi identificado pelas equipes, mas acabou abandonado algumas quadras adiante. Os criminosos continuaram a fuga a pé.

A Polícia Civil também foi acionada e determinou a realização de perícia tanto na joalheria quanto no carro encontrado.

Até o momento, ninguém foi preso.

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