20 de abril de 2026
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DE VOLTA

Traficante foragido da Saidinha de Natal é capturado pela PM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem, que não retornou à prisão após saída temporária, foi flagrado em Mogi Mirim e tem pena restante de quase 7 anos por tráfico de drogas.
Homem, que não retornou à prisão após saída temporária, foi flagrado em Mogi Mirim e tem pena restante de quase 7 anos por tráfico de drogas.

Policiais militares prenderam um criminoso procurado pela Justiça durante patrulhamento no Jardim Bi-centenário, em Mogi Mirim. O homem, que estava foragido do sistema penitenciário, foi abordado após tentar fugir ao notar a presença da viatura.

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Segundo a ocorrência, durante a abordagem e revista pessoal, os agentes não encontraram nada de ilícito. No entanto, o suspeito confessou que não havia retornado da saída temporária de final de ano.

A consulta criminal confirmou a informação e revelou que contra ele havia um mandado de recaptura por tráfico de drogas, com saldo remanescente de seis anos, 11 meses e 25 dias de pena a cumprir.

O detido foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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