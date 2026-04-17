Policiais militares prenderam um criminoso procurado pela Justiça durante patrulhamento no Jardim Bi-centenário, em Mogi Mirim. O homem, que estava foragido do sistema penitenciário, foi abordado após tentar fugir ao notar a presença da viatura.

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Segundo a ocorrência, durante a abordagem e revista pessoal, os agentes não encontraram nada de ilícito. No entanto, o suspeito confessou que não havia retornado da saída temporária de final de ano.

A consulta criminal confirmou a informação e revelou que contra ele havia um mandado de recaptura por tráfico de drogas, com saldo remanescente de seis anos, 11 meses e 25 dias de pena a cumprir.