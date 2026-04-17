A PM (Polícia Militar) prendeu um homem procurado pela Justiça, condenado a oito anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu no bairro Cubatão, em Itapira.

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Segundo a corporação, os agentes receberam informações de que o procurado estaria no Jardim Rachel. Durante as diligências, a equipe identificou um possível local de trabalho do suspeito, mas a empresa estava fechada.

Na sequência, as buscas levaram os policiais até um endereço no bairro Cubatão, onde o homem foi encontrado e cientificado da existência do mandado de prisão.