18 de abril de 2026
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CAPTURA

Homem procurado por estupro de vulnerável é preso em Itapira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Condenado por estupro de vulnerável foi localizado e preso pela PM.
Condenado por estupro de vulnerável foi localizado e preso pela PM.

PM (Polícia Militar) prendeu um homem procurado pela Justiça, condenado a oito anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu no bairro Cubatão, em Itapira.

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Segundo a corporação, os agentes receberam informações de que o procurado estaria no Jardim Rachel. Durante as diligências, a equipe identificou um possível local de trabalho do suspeito, mas a empresa estava fechada.

Na sequência, as buscas levaram os policiais até um endereço no bairro Cubatão, onde o homem foi encontrado e cientificado da existência do mandado de prisão.

O detido foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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