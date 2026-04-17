A sexta-feira (17) amanheceu com predomínio de sol e temperatura média de 16°C na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica tempo estável ao longo do dia, com céu parcialmente nublado à tarde, mas sem chances de chuva.

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Segundo os institutos de meteorologia, a amplitude térmica continua expressiva na região. Os termômetros variam entre 16°C e 31°C, o que garante períodos de friozinho durante a noite e calor à tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).