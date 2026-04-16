O Hospital Estadual de Sumaré informou que 14 pacientes internados foram identificados com a bactéria KPC em exames de rotina realizados ao longo de março. De acordo com a unidade, trata-se de casos de colonização, ou seja, os pacientes não apresentam sintomas nem infecção ativa, o que afasta, neste momento, a necessidade de tratamento com antibióticos.

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Mesmo sem quadro clínico associado, o hospital mantém protocolos rigorosos de prevenção e controle, com isolamento dos pacientes, uso de equipamentos exclusivos, adoção obrigatória de EPIs pelas equipes assistenciais e reforço na limpeza e desinfecção dos ambientes. A direção também destaca que há abastecimento regular de insumos e capacitação contínua dos profissionais, como forma de evitar qualquer risco de disseminação dentro da unidade.

O que é a KPC

A KPC, sigla para Klebsiella pneumoniae carbapenemase, é considerada uma superbactéria por apresentar alta resistência aos antibióticos disponíveis. Ela pode permanecer no organismo sem causar doença, como nos casos identificados em Sumaré, mas também pode evoluir para infecções graves, especialmente em pacientes mais vulneráveis, como os internados em UTI ou com imunidade comprometida.