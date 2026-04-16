O Hospital Estadual de Sumaré informou que 14 pacientes internados foram identificados com a bactéria KPC em exames de rotina realizados ao longo de março. De acordo com a unidade, trata-se de casos de colonização, ou seja, os pacientes não apresentam sintomas nem infecção ativa, o que afasta, neste momento, a necessidade de tratamento com antibióticos.
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Mesmo sem quadro clínico associado, o hospital mantém protocolos rigorosos de prevenção e controle, com isolamento dos pacientes, uso de equipamentos exclusivos, adoção obrigatória de EPIs pelas equipes assistenciais e reforço na limpeza e desinfecção dos ambientes. A direção também destaca que há abastecimento regular de insumos e capacitação contínua dos profissionais, como forma de evitar qualquer risco de disseminação dentro da unidade.
O que é a KPC
A KPC, sigla para Klebsiella pneumoniae carbapenemase, é considerada uma superbactéria por apresentar alta resistência aos antibióticos disponíveis. Ela pode permanecer no organismo sem causar doença, como nos casos identificados em Sumaré, mas também pode evoluir para infecções graves, especialmente em pacientes mais vulneráveis, como os internados em UTI ou com imunidade comprometida.
A transmissão ocorre principalmente por contato com secreções contaminadas, sendo mais comum em ambientes hospitalares. Por isso, o controle depende de medidas rigorosas de higiene, desinfecção e uso de equipamentos de proteção. Entre os sintomas possíveis, quando há infecção, estão febre alta, dificuldade para respirar, queda de pressão, infecção urinária e alterações cardíacas, embora o quadro possa variar conforme o estado clínico do paciente.
Casos e alerta na região de Campinas
Divulgação/PMC
A presença da KPC já motivou ações recentes na rede de saúde de Campinas. No Hospital Mário Gatti, por exemplo, pacientes identificados com a bactéria levaram ao fechamento temporário da UTI para adequações sanitárias e reforço no controle epidemiológico. Na ocasião, também foram registrados óbitos de pacientes que apresentavam a bactéria, embora a KPC não tenha sido apontada como causa direta das mortes.