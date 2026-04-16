18 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Ataque deixa vítima baleada na coxa e criminoso foge

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo a própria vítima, ele desconhece o autor dos disparos, mas disse que ainda foi ameaçado de morte.
Segundo a própria vítima, ele desconhece o autor dos disparos, mas disse que ainda foi ameaçado de morte.

Um homem de 38 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na Rua Serra Negra, localizada na Vila São Carlos, em Mogi Guaçu. Segundo a própria vítima, ele desconhece o autor dos disparos, mas afirmou que ainda foi ameaçado de morte.

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De acordo com o relato, ele transitava pelo Jardim Almira com outras pessoas quando um homem, dirigindo uma caminhonete Saveiro branca, passou a segui-los e efetuou vários disparos contra o grupo, atingindo-o na perna. Ainda segundo a vítima, o suspeito parou o veículo ao lado dele já caído e fez ameaças de morte.

A equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) da GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada após informações de que a vítima estaria caída entre as ruas Araras e Limeira. No entanto, os agentes localizaram o homem já na Rua Serra Negra, com um ferimento na coxa esquerda.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima à Santa Casa. Ela permaneceu em observação, sem risco de morte.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária e será investigada pelas autoridades competentes.

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