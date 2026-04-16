Um homem de 38 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na Rua Serra Negra, localizada na Vila São Carlos, em Mogi Guaçu. Segundo a própria vítima, ele desconhece o autor dos disparos, mas afirmou que ainda foi ameaçado de morte.

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De acordo com o relato, ele transitava pelo Jardim Almira com outras pessoas quando um homem, dirigindo uma caminhonete Saveiro branca, passou a segui-los e efetuou vários disparos contra o grupo, atingindo-o na perna. Ainda segundo a vítima, o suspeito parou o veículo ao lado dele já caído e fez ameaças de morte.

A equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) da GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada após informações de que a vítima estaria caída entre as ruas Araras e Limeira. No entanto, os agentes localizaram o homem já na Rua Serra Negra, com um ferimento na coxa esquerda.