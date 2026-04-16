A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu prendeu um homem de 39 anos suspeito de agredir a própria mãe, de 59 anos, com um soco no rosto. O caso aconteceu no Jardim Chaparral II. De acordo com a ocorrência, os agentes foram acionados para atender a denúncia de violência doméstica.

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No local, a vítima relatou que o filho chegou em casa transtornado, iniciou uma discussão e, em seguida, desferiu o golpe contra ela, fugindo em seguida. Equipes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) iniciaram as buscas, e o agressor foi localizado por volta das 19h30, na Avenida Vítor Bueno, no Jardim Novo II.

O homem, que está desempregado e já é conhecido no meio policial por outras ocorrências, negou ter cometido a agressão. Mesmo assim, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça por determinação da autoridade de plantão.