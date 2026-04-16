18 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ABSURDO

Homem de 39 anos é preso após dar socos no rosto da própria mãe

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O homem, que está desempregado e já é conhecido no meio policial por outras ocorrências, negou ter cometido a agressão.
O homem, que está desempregado e já é conhecido no meio policial por outras ocorrências, negou ter cometido a agressão.

GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu prendeu um homem de 39 anos suspeito de agredir a própria mãe, de 59 anos, com um soco no rosto. O caso aconteceu no Jardim Chaparral II. De acordo com a ocorrência, os agentes foram acionados para atender a denúncia de violência doméstica.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No local, a vítima relatou que o filho chegou em casa transtornado, iniciou uma discussão e, em seguida, desferiu o golpe contra ela, fugindo em seguida. Equipes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) iniciaram as buscas, e o agressor foi localizado por volta das 19h30, na Avenida Vítor Bueno, no Jardim Novo II.

O homem, que está desempregado e já é conhecido no meio policial por outras ocorrências, negou ter cometido a agressão. Mesmo assim, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça por determinação da autoridade de plantão.

Comentários

Comentários