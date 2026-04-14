A Emdec vai interditar um trecho da Avenida José Mário de Arruda Toledo, no Jardim Aurélia, na noite desta quarta-feira (15), entre 21h e 1h de quinta-feira (16).

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O bloqueio ocorre na altura do número 550, no trecho entre as ruas José Pancetti e José dos Santos, para a realização de uma obra de ligação de rede de esgoto pela Sanasa. A via funciona como marginal da Avenida John Boyd Dunlop.

Desvios e impacto no transporte

Durante a interdição, linhas do transporte coletivo serão desviadas para a avenida John Boyd Dunlop, a partir da avenida Império do Sol Nascente. Será implantado ponto provisório para atendimento das linhas 116, 119, 134, 210, 211, 212, 220, 230, 231, 240, 241, 249 e 289.