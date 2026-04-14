14 de abril de 2026
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MULTAS

Novos radares entram em operação em estradas da região

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Equipamentos passam a multar motoristas infratores em rodovias estaduais para reforçar controle de velocidade em Americana e Espírito Santo do Pinhal.
Equipamentos passam a multar motoristas infratores em rodovias estaduais para reforçar controle de velocidade em Americana e Espírito Santo do Pinhal.

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo colocou em operação, a partir desta terça-feira (14), novos radares em rodovias estaduais, com destaque para equipamentos instalados em Americana e Espírito Santo do Pinhal.

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Na região, os dispositivos foram ativados nos seguintes pontos:

  • SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), km 131,102, em Americana, com limite de 80 km/h nos dois sentidos
  • SP-346, km 204,300, em Espírito Santo do Pinhal, com limite de 60 km/h nos dois sentidos

Além deles, um terceiro radar também entrou em funcionamento na SP-332, em Franco da Rocha.

Mais fiscalização nas rodovias

Com a ativação, o número de radares em rodovias estaduais não concedidas chega a 639 equipamentos em operação.

Segundo o DER, a escolha dos pontos leva em conta fatores técnicos como histórico de acidentes, excesso de velocidade e características da via.

Os radares têm como função controlar a velocidade dos veículos e reduzir o risco de acidentes. Os locais são sinalizados e os motoristas que ultrapassarem o limite permitido estão sujeitos à autuação.

Os equipamentos fazem parte de um contrato maior que prevê a instalação de até 649 radares em rodovias estaduais, com novas ativações previstas após testes e homologação.

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