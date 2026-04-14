O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo colocou em operação, a partir desta terça-feira (14), novos radares em rodovias estaduais, com destaque para equipamentos instalados em Americana e Espírito Santo do Pinhal.

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Na região, os dispositivos foram ativados nos seguintes pontos:

SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), km 131,102 , em Americana, com limite de 80 km/h nos dois sentidos

, em Americana, com limite de SP-346, km 204,300, em Espírito Santo do Pinhal, com limite de 60 km/h nos dois sentidos

Além deles, um terceiro radar também entrou em funcionamento na SP-332, em Franco da Rocha.

Mais fiscalização nas rodovias