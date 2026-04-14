A Guarda Municipal de Campinas localizou, nesta segunda-feira (13), um veículo com indícios de clonagem em um condomínio no bairro Vila União.
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A ocorrência começou após informações de rastreamento apontarem que um carro, relacionado a um furto registrado em 2023, poderia estar no local. Com autorização do responsável pelo condomínio, as equipes realizaram a verificação e encontraram um automóvel com características semelhantes.
Durante a inspeção, os agentes identificaram inconsistências nos sinais identificadores, o que reforçou a suspeita de adulteração.
Uma mulher que estava com o veículo afirmou que o carro havia sido deixado por um terceiro, cuja identidade não foi informada.
Diante da situação, o veículo foi apreendido e a mulher encaminhada à 2ª Seccional, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso será investigado para apurar a origem do automóvel e identificar possíveis envolvidos no esquema.