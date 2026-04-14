A Prefeitura de Valinhos promove nesta quarta-feira (15) um feirão de empregos. O evento acontece das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera, e já soma mais de 2,5 mil vagas confirmadas.

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As vagas já estão disponíveis para consulta no site do PAT Valinhos, mas a organização alerta que novas oportunidades podem surgir até a data do evento.

Os trabalhadores podem fazer o pré-cadastro por meio de um formulário online para se candidatar e participar das entrevistas diretamente com as empresas, que estarão com estandes no local.