A Prefeitura de Valinhos promove nesta quarta-feira (15) um feirão de empregos. O evento acontece das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera, e já soma mais de 2,5 mil vagas confirmadas.
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As vagas já estão disponíveis para consulta no site do PAT Valinhos, mas a organização alerta que novas oportunidades podem surgir até a data do evento.
Os trabalhadores podem fazer o pré-cadastro por meio de um formulário online para se candidatar e participar das entrevistas diretamente com as empresas, que estarão com estandes no local.
Uma das novidades desta edição é a oferta de um serviço de saúde ocupacional dentro do feirão. Os trabalhadores aprovados nas entrevistas poderão passar por uma primeira avaliação e já receber o Atestado de Saúde Ocupacional, sem a necessidade de procurar clínicas especializadas. A medida agiliza o acesso ao emprego.
Mais de 150 empresas participam da ação. Desse total, 19 estarão com estandes presenciais no evento. As demais oportunidades são divulgadas por meio do PAT Valinhos.
Para participar, o trabalhador deve levar:
· Carteira de trabalho (física ou digital);
· Documento com foto;
· Currículo (se tiver).