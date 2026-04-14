14 de abril de 2026
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TEMPO NA TERÇA

Terça-feira terá Sol forte e calor de até 30°C na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Dia será de sol, sem chuva e com grande variação térmica ao longo do período.
Dia será de sol, sem chuva e com grande variação térmica ao longo do período.

A terça-feira (14) será de predomínio de Sol e céu parcialmente nublado na RMC (Região Metropolitana de Campinas), sem previsão de chuva.

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A principal característica do dia será a grande variação de temperatura, com ventos moderados que devem trazer sensação de frio, principalmente no fim da tarde e no início da manhã.

De acordo com a previsão, a temperatura máxima pode chegar aos 30°C. Já as mínimas ficam em torno de 17°C, o que resulta em uma amplitude térmica de 13 graus.

Os ventos moderados, que ocorrem entre o entardecer e o amanhecer, devem intensificar a sensação de friozinho para os moradores da região.

Não há alerta para quedas bruscas de temperatura ou tempestades.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

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