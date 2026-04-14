A terça-feira (14) será de predomínio de Sol e céu parcialmente nublado na RMC (Região Metropolitana de Campinas), sem previsão de chuva.

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A principal característica do dia será a grande variação de temperatura, com ventos moderados que devem trazer sensação de frio, principalmente no fim da tarde e no início da manhã.

De acordo com a previsão, a temperatura máxima pode chegar aos 30°C. Já as mínimas ficam em torno de 17°C, o que resulta em uma amplitude térmica de 13 graus.