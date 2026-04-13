O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) de Campinas encaminhou 68 cães e gatos para atendimento na Clínica Veterinária da PUC-Campinas desde o início do convênio, em 17 de março.

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Do total, 36 animais já retornaram à unidade e estão em recuperação, com perspectiva de serem disponibilizados para adoção após o tratamento.

A maior parte dos atendimentos envolve casos de resgate feitos pelo Samu Animal. Foram 57 animais recolhidos nas ruas, muitos feridos ou doentes. Outros 11 foram levados diretamente para avaliação clínica, exames ou cirurgias.

Perfil dos atendimentos