O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) de Campinas encaminhou 68 cães e gatos para atendimento na Clínica Veterinária da PUC-Campinas desde o início do convênio, em 17 de março.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Do total, 36 animais já retornaram à unidade e estão em recuperação, com perspectiva de serem disponibilizados para adoção após o tratamento.
A maior parte dos atendimentos envolve casos de resgate feitos pelo Samu Animal. Foram 57 animais recolhidos nas ruas, muitos feridos ou doentes. Outros 11 foram levados diretamente para avaliação clínica, exames ou cirurgias.
Perfil dos atendimentos
Entre os animais atendidos, são 36 gatos e 32 cães, sendo 21 fêmeas e 47 machos. Os procedimentos incluem desde atendimentos de urgência até cirurgias e exames mais complexos.
O convênio prevê 33 tipos de procedimentos médico-veterinários, como cirurgias ortopédicas, quimioterapia, exames de imagem e castração.
Casos de resgate
Entre os animais já em recuperação está João, um cão resgatado no Jardim Nova América com ferimento grave no pescoço. Ele passou por cirurgia e segue em tratamento.
Outro caso é o do gato Graing, resgatado após atropelamento por trem, com amputação de membros. Também recebeu atendimento e segue em recuperação.
Já o cão Pitoko foi encontrado com uma lesão extensa e infecção parasitária e passou por cuidados intensivos após o resgate.
Atendimento contínuo
Com a parceria, o município passou a contar com estrutura de atendimento veterinário 24 horas para casos de média e alta complexidade. A clínica realiza consultas, exames, cirurgias e acompanhamento pós-operatório.
Os atendimentos são feitos por médicos-veterinários, com participação de docentes e alunos supervisionados, ampliando a capacidade de resposta do serviço público.
Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca agilizar o tratamento e a reabilitação de animais vítimas de abandono, maus-tratos ou acidentes, além de prepará-los para adoção responsável.