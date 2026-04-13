O Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, deflagrou nesta segunda-feira (13) uma operação interestadual para investigar suspeitos de promover ataques virtuais contra familiares de uma vítima de feminicídio em Hortolândia.
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Ao todo, são cumpridos mandados de busca e apreensão em cidades de três estados: Presidente Prudente (SP); Bicas, Belo Horizonte, Ibirité e Juiz de Fora (MG); e Ananindeua (PA). Oito pessoas são investigadas — cinco mulheres e três homens — e, até o momento, uma foi presa em Minas Gerais.
Origem da investigação
As ordens judiciais foram solicitadas pela Delegacia Seccional de Casa Branca, vinculada ao Deinter-9, após o Noad identificar indícios de ameaças feitas por meio de plataformas digitais.
O caso está relacionado a um feminicídio ocorrido em julho do ano passado, quando a vítima tinha 15 anos. Dias após o crime, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de envolvimento.
Escalada de ameaças
Segundo a investigação, familiares da jovem passaram a receber ameaças constantes, além de mensagens com teor ofensivo e debochado, disseminadas por redes sociais, e-mails e outras plataformas digitais.
O Noad aponta que houve uma escalada na frequência e na gravidade das condutas, o que motivou a abertura da operação.
Objetivo da ação
Batizada de Operação Persecutio, a ofensiva busca apreender celulares, computadores e mídias digitais para identificar os responsáveis e esclarecer a extensão das ações criminosas.
O material recolhido será analisado para subsidiar o andamento das investigações.