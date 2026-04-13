A Sanasa programou para esta terça-feira (14) uma obra de interligação de adutora em Sousas, que vai provocar interrupção temporária no abastecimento de água em parte do distrito.
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O fornecimento será suspenso entre 8h e 13h para a execução do serviço, que conecta uma nova tubulação à rede já existente.
A paralisação atinge imóveis localizados entre as ruas Evaristo Júlio Cirilo Franceschini e Berros Andery, além da região da avenida Rosa Aburad Khouri. Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado de forma gradual.
A empresa orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente durante o período e reforça a importância da reserva antecipada, principalmente para imóveis que não possuem caixa d’água com capacidade mínima para 24 horas, conforme exigido pela regulamentação da ARES-PCJ.
A Sanasa também alerta que os reservatórios devem permanecer fechados e protegidos, para evitar que se tornem criadouros do mosquito transmissor da dengue.