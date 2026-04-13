O Ministério Público do Trabalho notificou empresas, prefeituras e entidades sindicais para participar de uma audiência pública sobre saúde mental no trabalho, marcada para esta quarta-feira (15), às 9h, em Campinas.

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A iniciativa integra as ações do Abril Verde e ocorre em um cenário de crescimento expressivo nos afastamentos por transtornos mentais. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho apontam que os benefícios por incapacidade temporária ligados à saúde mental saltaram de 201 mil para 472 mil casos entre 2022 e 2024, um aumento de 134%.

Foco na prevenção

O encontro pretende discutir medidas para reduzir o adoecimento psicológico relacionado ao trabalho e estimular empresas a adotarem práticas preventivas. Entre os temas está a necessidade de emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em casos com vínculo laboral, o chamado nexo técnico epidemiológico.