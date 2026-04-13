As Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Planejamento Ambiental e a Defesa Civil de Vinhedo participaram de treinamento técnico para uso do SMAS (Sistema de Monitoramento via Satélite das Áreas Suscetíveis).

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A capacitação ocorreu no Centro de Operações de Emergências e teve como foco ampliar o uso de tecnologia no planejamento urbano, na gestão ambiental e na prevenção de riscos.

O sistema permite o acesso a imagens diárias de satélite, que auxiliam na identificação de alterações no território, como desmatamento, ocupações irregulares e situações de risco ambiental.