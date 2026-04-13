As Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Planejamento Ambiental e a Defesa Civil de Vinhedo participaram de treinamento técnico para uso do SMAS (Sistema de Monitoramento via Satélite das Áreas Suscetíveis).
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A capacitação ocorreu no Centro de Operações de Emergências e teve como foco ampliar o uso de tecnologia no planejamento urbano, na gestão ambiental e na prevenção de riscos.
O sistema permite o acesso a imagens diárias de satélite, que auxiliam na identificação de alterações no território, como desmatamento, ocupações irregulares e situações de risco ambiental.
O SMAS é disponibilizado pelo Governo do Estado e foi desenvolvido pelo Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo (IGC-SP), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.
A ferramenta também gera relatórios mensais consolidados, permitindo análises comparativas e acompanhamento da evolução das áreas monitoradas.
Além do planejamento urbano, o sistema será utilizado em ações preventivas, como a Operação Estiagem São Paulo Sem Fogo, contribuindo para o monitoramento de focos de incêndio.
A Defesa Civil também utiliza ferramentas complementares, como sistemas de radar e imagens em tempo real do INFOSECA, ampliando a capacidade de resposta.
A iniciativa fortalece a atuação integrada entre os setores municipais e reforça o uso de tecnologia na gestão estratégica e sustentável do território.