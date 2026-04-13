A Prefeitura de Hortolândia iniciou a implantação de iluminação pública na Estrada Pedrina Guilherme, na região da Taquara Branca.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O trecho receberá 56 postes com luminárias de 183 watts, instalados no canteiro central, com estruturas em aço galvanizado.
O serviço inclui ainda caixas subterrâneas de passagem, fiação, aterramento e sistemas de comando, com previsão de conclusão até o fim do mês.
A intervenção complementa as obras realizadas recentemente na via, que passou por duplicação e recape em cerca de 2,3 quilômetros.
Parte desse investimento foi feita em parceria com a Microsoft, responsável pelo recape de aproximadamente 1,2 km, em função da implantação de um data center na região.
Segundo a Prefeitura, a ampliação da iluminação pública contribui para melhor visibilidade, segurança viária e mobilidade, beneficiando motoristas e pedestres.
A administração municipal acompanha os investimentos realizados pela empresa e destaca a importância das melhorias para o desenvolvimento da cidade.