A Prefeitura de Hortolândia iniciou a implantação de iluminação pública na Estrada Pedrina Guilherme, na região da Taquara Branca.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O trecho receberá 56 postes com luminárias de 183 watts, instalados no canteiro central, com estruturas em aço galvanizado.

O serviço inclui ainda caixas subterrâneas de passagem, fiação, aterramento e sistemas de comando, com previsão de conclusão até o fim do mês.