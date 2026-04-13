14 de abril de 2026
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VEÍCULO RECUPERADO

Romu recupera carro furtado em Indaiatuba e apreende dois menores

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Adolescentes foram abordados com carro furtado durante patrulhamento da Romu.
Adolescentes foram abordados com carro furtado durante patrulhamento da Romu.

GCM (Guarda Civil de Indaiatuba), por meio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), recuperou um veículo que havia sido furtado. A ação aconteceu no bairro Vila Maria Elena. Agentes realizavam patrulhamento preventivo pela Rua Bororó quando desconfiaram de um Fiat Uno.

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Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor acelerou bruscamente, o que levou as equipes a realizarem a abordagem.

Dentro do carro estavam dois adolescentes. O motorista confessou aos guardas que havia pago R$ 500 pelo veículo e que sabia se tratar de um produto de furto.

Os menores foram detidos e, acompanhados de seus responsáveis legais, encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O proprietário já recuperou o automóvel.

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