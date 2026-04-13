A GCM (Guarda Civil de Indaiatuba), por meio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), recuperou um veículo que havia sido furtado. A ação aconteceu no bairro Vila Maria Elena. Agentes realizavam patrulhamento preventivo pela Rua Bororó quando desconfiaram de um Fiat Uno.
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Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor acelerou bruscamente, o que levou as equipes a realizarem a abordagem.
Dentro do carro estavam dois adolescentes. O motorista confessou aos guardas que havia pago R$ 500 pelo veículo e que sabia se tratar de um produto de furto.
Os menores foram detidos e, acompanhados de seus responsáveis legais, encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.
O proprietário já recuperou o automóvel.