A GCM (Guarda Civil de Indaiatuba), por meio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), recuperou um veículo que havia sido furtado. A ação aconteceu no bairro Vila Maria Elena. Agentes realizavam patrulhamento preventivo pela Rua Bororó quando desconfiaram de um Fiat Uno.

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Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor acelerou bruscamente, o que levou as equipes a realizarem a abordagem.

Dentro do carro estavam dois adolescentes. O motorista confessou aos guardas que havia pago R$ 500 pelo veículo e que sabia se tratar de um produto de furto.