Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Parque Campo Bonito, em Indaiatuba. A ocorrência foi registrada pela GCM (Guarda Civil Municipal).

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Durante patrulhamento preventivo no Parque do Buru, agentes avistaram o jovem escondendo objetos em dois pontos distintos da região. Segundo a corporação, a área já é conhecida pela prática de tráfico de drogas.

Ao ser abordado, o adolescente estava com uma porção de maconha, um microtubo contendo cocaína e R$ 92 em dinheiro.