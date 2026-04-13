Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Parque Campo Bonito, em Indaiatuba. A ocorrência foi registrada pela GCM (Guarda Civil Municipal).
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Durante patrulhamento preventivo no Parque do Buru, agentes avistaram o jovem escondendo objetos em dois pontos distintos da região. Segundo a corporação, a área já é conhecida pela prática de tráfico de drogas.
Ao ser abordado, o adolescente estava com uma porção de maconha, um microtubo contendo cocaína e R$ 92 em dinheiro.
Os guardas então foram até os locais onde ele havia mexido e encontraram, escondidas, 16 porções de maconha, duas porções de haxixe, 20 microtubos com cocaína e seis pedras de crack.
Diante dos fatos, o jovem foi conduzido à delegacia acompanhado do responsável legal.
Após audiência, o delegado determinou a apreensão do adolescente, que foi encaminhado à Fundação Casa, unidade responsável pelo cumprimento de medidas socioeducativas.