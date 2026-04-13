14 de abril de 2026
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TRÁFICO

Adolescente de 16 anos é pego com drogas em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Após audiência, o delegado determinou a apreensão do adolescente, que foi encaminhado à Fundação Casa, unidade responsável pelo cumprimento de medidas socioeducativas.
Após audiência, o delegado determinou a apreensão do adolescente, que foi encaminhado à Fundação Casa, unidade responsável pelo cumprimento de medidas socioeducativas.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Parque Campo Bonito, em Indaiatuba. A ocorrência foi registrada pela GCM (Guarda Civil Municipal).

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Durante patrulhamento preventivo no Parque do Buru, agentes avistaram o jovem escondendo objetos em dois pontos distintos da região. Segundo a corporação, a área já é conhecida pela prática de tráfico de drogas.

Ao ser abordado, o adolescente estava com uma porção de maconha, um microtubo contendo cocaína e R$ 92 em dinheiro.

Os guardas então foram até os locais onde ele havia mexido e encontraram, escondidas, 16 porções de maconha, duas porções de haxixe, 20 microtubos com cocaína e seis pedras de crack.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido à delegacia acompanhado do responsável legal.

Após audiência, o delegado determinou a apreensão do adolescente, que foi encaminhado à Fundação Casa, unidade responsável pelo cumprimento de medidas socioeducativas.

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