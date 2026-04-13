Um homem morreu na tarde deste domingo (12) em um grave acidente na Vicinal José Santa Rosa, rodovia que liga Artur Nogueira a Limeira. A vítima foi identificada como Nelson Pauloski Strasser, de 62 anos. Morador de Artur Nogueira, Nelson era funcionário público e deixa dois filhos.

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A vítima seguia de moto no sentido Artur Nogueira quando colidiu na traseira de uma Kombi. Com o impacto, o motociclista caiu na pista de rolamento.

Em seguida, um carro que trafegava no sentido contrário não conseguiu desviar e passou por cima do homem, que morreu ainda no local.