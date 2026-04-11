Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira (8) no Jardim São Marcos, em Valinhos, suspeito de agredir o filho adolescente com uma panela de pressão e esfaquear a mulher.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada ao local e constatou que o agressor havia discutido com o jovem de 17 anos. Durante a briga, ele usou uma panela de pressão para golpear o adolescente, que sofreu queimaduras de segundo grau.

O homem também se armou com uma faca e passou a ameaçar os familiares. O filho chegou a lutar com o pai para conter as agressões. Quando a mãe interveio, foi atingida na mão direita por um golpe da lâmina.