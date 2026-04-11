13 de abril de 2026
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BOM DIA

Fim de semana tem sol e temperaturas agradáveis na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Tempo será agradável na região
Tempo será agradável na região

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um fim de semana com predomínio de sol e ausência de chuva.

No sábado (11), o céu permanece com poucas nuvens, e os termômetros devem variar entre 17°C e 29°C.

Já no domingo (12), o tempo segue estável, com nebulosidade variável e baixa probabilidade de precipitação. A máxima pode subir levemente, chegando aos 30°C, enquanto a mínima se mantém em torno dos 17°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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