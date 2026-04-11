A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um fim de semana com predomínio de sol e ausência de chuva.

No sábado (11), o céu permanece com poucas nuvens, e os termômetros devem variar entre 17°C e 29°C.

Já no domingo (12), o tempo segue estável, com nebulosidade variável e baixa probabilidade de precipitação. A máxima pode subir levemente, chegando aos 30°C, enquanto a mínima se mantém em torno dos 17°C.