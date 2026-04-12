13 de abril de 2026
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SAÚDE E TECNOLOGIA

HC da Unicamp inaugura equipamento inédito na América Latina

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/HC
Hospital de Clínicas da Unicamp inaugura nova área e equipamento inédito na América Latina com tecnologia avançada.
Hospital de Clínicas da Unicamp inaugura nova área e equipamento inédito na América Latina com tecnologia avançada.

O Hospital de Clínicas da Unicamp inaugurou a nova área de Medicina Nuclear e um equipamento inédito na América Latina em hospital público. Trata-se do sistema SPECT/CT-CZT, tecnologia voltada a exames de imagem com alta precisão.

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O equipamento, modelo Veriton-CT 416 Digital, utiliza detectores de cádmio-zinco-telúrio e permite a realização de imagens tridimensionais de corpo inteiro com maior qualidade e menor tempo de exame. Segundo o hospital, o processo pode ser até quatro vezes mais rápido em comparação com sistemas convencionais, reduzindo o desconforto dos pacientes.

O investimento no equipamento foi de R$ 8,6 milhões, com recursos da FAPESP, da própria universidade e de emendas parlamentares. Já as obras de adaptação da área de Medicina Nuclear somaram R$ 2,1 milhões.

A nova estrutura integra um projeto de modernização conduzido em parceria com o Hemocentro da Unicamp e o programa CEPID CancerThera, voltado à inovação no tratamento e diagnóstico do câncer.

De acordo com a coordenação da área, o equipamento amplia a capacidade de diagnóstico, especialmente em casos oncológicos, e permite também aplicações como a dosimetria interna para planejamento terapêutico.

Além da nova aquisição, o hospital também realizou a atualização de outro equipamento da área, o PET/CT, com investimento adicional de cerca de US$ 400 mil.

A implantação do novo sistema ocorre após quatro anos de planejamento e faz parte da estratégia de modernização da Medicina Nuclear do hospital, com foco na ampliação da capacidade de atendimento pelo SUS e no desenvolvimento de pesquisa e ensino.

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