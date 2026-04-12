O Hospital de Clínicas da Unicamp inaugurou a nova área de Medicina Nuclear e um equipamento inédito na América Latina em hospital público. Trata-se do sistema SPECT/CT-CZT, tecnologia voltada a exames de imagem com alta precisão.

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O equipamento, modelo Veriton-CT 416 Digital, utiliza detectores de cádmio-zinco-telúrio e permite a realização de imagens tridimensionais de corpo inteiro com maior qualidade e menor tempo de exame. Segundo o hospital, o processo pode ser até quatro vezes mais rápido em comparação com sistemas convencionais, reduzindo o desconforto dos pacientes.

O investimento no equipamento foi de R$ 8,6 milhões, com recursos da FAPESP, da própria universidade e de emendas parlamentares. Já as obras de adaptação da área de Medicina Nuclear somaram R$ 2,1 milhões.