A Secretaria de Saúde de Campinas ampliou para 30 o número de bairros com alto risco de transmissão de dengue, segundo o 15º Alerta Arboviroses divulgado. A atualização indica reforço nas ações de controle do mosquito Aedes aegypti, responsável também pela zika e chikungunya.
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As regiões com maior atenção estão distribuídas por diferentes áreas da cidade. No eixo Norte, por exemplo, aparecem bairros como Jardim Eulina e Vila Teixeira. Já na região Sul, estão Parque Oziel e Jardim do Lago. Na Suleste, entram Jardim Esmeraldina e Vila João Jorge. O alerta também inclui áreas das regiões Leste, Noroeste e Sudoeste.
O documento orienta que as ações de combate sejam intensificadas, mas reforça que a vigilância ocorre em todo o município, inclusive em bairros que não aparecem na lista atual.
A definição das áreas leva em conta critérios como incidência de casos, registro de novas transmissões, dificuldade de acesso a imóveis e densidade populacional.
Combate depende das residências
A Secretaria de Saúde reforça que o principal foco de combate está dentro das casas. Segundo levantamento estadual, cerca de 80% dos criadouros do mosquito estão em imóveis residenciais.
Entre as orientações estão evitar água parada em recipientes, manter caixas d’água vedadas e limpar regularmente vasos de plantas. Também é recomendado eliminar objetos como latas e pneus que possam acumular água.
A população é orientada a permitir a entrada dos agentes de saúde durante as visitas de controle. Em caso de dúvida, a identidade dos profissionais pode ser confirmada pelos telefones 156 ou 199.
Ações em andamento
De acordo com a prefeitura, as ações de enfrentamento seguem ao longo do ano. Até o fim de março, foram realizadas mais de 345 mil visitas a imóveis para controle de criadouros e 28,7 mil visitas com nebulização.
Também foram promovidos mutirões e retiradas de materiais descartados irregularmente, além do uso de armadilhas para monitoramento do mosquito em pontos estratégicos da cidade.
O alerta é atualizado periodicamente e serve como base para direcionar equipes e orientar a população sobre as áreas com maior risco no momento.