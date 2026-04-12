A Secretaria de Saúde de Campinas ampliou para 30 o número de bairros com alto risco de transmissão de dengue, segundo o 15º Alerta Arboviroses divulgado. A atualização indica reforço nas ações de controle do mosquito Aedes aegypti, responsável também pela zika e chikungunya.

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As regiões com maior atenção estão distribuídas por diferentes áreas da cidade. No eixo Norte, por exemplo, aparecem bairros como Jardim Eulina e Vila Teixeira. Já na região Sul, estão Parque Oziel e Jardim do Lago. Na Suleste, entram Jardim Esmeraldina e Vila João Jorge. O alerta também inclui áreas das regiões Leste, Noroeste e Sudoeste.

O documento orienta que as ações de combate sejam intensificadas, mas reforça que a vigilância ocorre em todo o município, inclusive em bairros que não aparecem na lista atual.