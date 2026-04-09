O Governo do Estado confirmou, na tarde desta quinta-feira (9), a liberação de R$ 340 milhões em novos convênios para os 90 municípios da região de Campinas. Os recursos serão aplicados em obras de infraestrutura urbana, construção e reforma de equipamentos públicos e aquisição de maquinário.
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O anúncio foi feito durante agenda da Caravana 3D, realizada em Campinas, com a presença de prefeitos da Região Metropolitana e lideranças locais. Ao todo, foram autorizados 97 convênios, com pelo menos uma demanda contemplada em cada cidade.
"Essa Caravana 3D, a gente queria um momento como esse. Que a gente pudesse sentar, conversar e ouvir as demandas. As vezes o prefeito quer trocar uma prioridade. As vezes o prefeito quer colocar uma outra que é mais grave", disse o governador Tarcísio de Freitas, destacando a importância do diálogo com os municípios.
Divulgação/Governo de SP
Com a autorização, os projetos seguem agora para a fase de análise técnica e documental por parte do Estado, etapa necessária para viabilizar a liberação dos recursos e o início das execuções. As propostas são baseadas em demandas encaminhadas pelas prefeituras e incluem intervenções como pavimentação, drenagem, melhorias em vias públicas e aquisição de equipamentos para serviços urbanos.
Os novos convênios se somam a repasses já realizados nos últimos anos. Segundo o governo estadual, a região de Campinas recebeu cerca de R$ 570 milhões desde 2023 por meio de programas semelhantes. Com os anúncios desta quinta, o volume total de investimentos estaduais ultrapassa R$ 1,3 bilhão no período.
A distribuição dos recursos segue a lógica de atendimento descentralizado, com ao menos uma demanda atendida em cada município da região. A proposta é garantir que cidades de diferentes portes tenham acesso aos investimentos, independentemente da população ou capacidade orçamentária.
A Caravana 3D, que sediou o anúncio, é uma agenda itinerante do governo estadual voltada à apresentação de ações e acompanhamento de projetos em andamento. Durante as visitas, são formalizados convênios, anunciados investimentos e realizadas agendas técnicas com gestores municipais.
Além da liberação de recursos, o encontro também serve para alinhamento entre Estado e prefeituras sobre execução de obras e andamento de projetos já em curso, especialmente nas áreas de infraestrutura e serviços urbanos.