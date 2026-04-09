O Governo do Estado confirmou, na tarde desta quinta-feira (9), a liberação de R$ 340 milhões em novos convênios para os 90 municípios da região de Campinas. Os recursos serão aplicados em obras de infraestrutura urbana, construção e reforma de equipamentos públicos e aquisição de maquinário.

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O anúncio foi feito durante agenda da Caravana 3D, realizada em Campinas, com a presença de prefeitos da Região Metropolitana e lideranças locais. Ao todo, foram autorizados 97 convênios, com pelo menos uma demanda contemplada em cada cidade.

"Essa Caravana 3D, a gente queria um momento como esse. Que a gente pudesse sentar, conversar e ouvir as demandas. As vezes o prefeito quer trocar uma prioridade. As vezes o prefeito quer colocar uma outra que é mais grave", disse o governador Tarcísio de Freitas, destacando a importância do diálogo com os municípios.