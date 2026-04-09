O governador Tarcísio de Freitas autorizou, nesta quinta-feira (9), a abertura da licitação para construção do Hospital Metropolitano de Campinas, com investimento estimado em R$ 530 milhões.
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A assinatura ocorreu durante evento no histórico Pátio Ferroviário, no Prédio do Relógio, na região central, com a presença de prefeitos da Região Metropolitana de Campinas.
O governador Tarcísio de Freitas lembrou que durante a extensa agenda na região também lançou a pedra fundamental do Hospital Santa Clara da Providência de Deus, em Bragança Paulista, e anunciou R$ 5,81 milhões para a ampliação dos serviços de hemodiálise. “Quando a gente reforça a saúde da região bragantina e Circuito das Águas, a gente tá descomprimindo a pressão que existe aqui na Região Metropolitana de Campinas. Estamos ampliando a nossa capacidade de atendimento”, disse.
A nova unidade, rebatizada de Hospital Estadual de Campinas, é o principal projeto dentro de um pacote de R$ 693,9 milhões destinados à ampliação da estrutura de saúde pública na região, apresentado pelo governo estadual.
O hospital terá mais de 40 mil metros quadrados de área construída e capacidade para 400 leitos, sendo 262 de internação e 60 de UTI, voltado ao atendimento de média e alta complexidade.
A estrutura inclui serviços como radioterapia, quimioterapia e pronto-socorro referenciado, além de especialidades como oncologia, neurocirurgia, ortopedia, cardiologia, urologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica e psiquiatria.
A previsão é de que a unidade atenda cerca de 4,6 milhões de pessoas na região de Campinas.
O hospital será construído em uma área de aproximadamente 35 mil metros quadrados, entre a Avenida Prefeito Faria Lima e as ruas Pastor Cícero Canuto de Lima e Francisco de Assis Iglésias. O local abrigava a antiga Coordenadoria Departamental de Veículos Leves (CDVL), transferida para o Jardim Novo Campos Elíseos.
O prazo estimado para execução da obra é de dois anos, após a conclusão do processo licitatório.
Nova creche no Telesp
Divulgação/Governo de SP
Pela manhã, o governador entregou o Centro de Educação Infantil (CEI) Marina Soares Queiroz, no Jardim Telesp, em Campinas. A unidade vai atender inicialmente 100 crianças de 3 a 5 anos, da região do Campo Belo.
O terreno foi cedido pelo município, enquanto o Estado investiu R$ 2,7 milhões na construção e no mobiliário, por meio do Programa Creche Escola.
O Tarcísio de Freitas ressaltou o modelo de atendimento integral. “Isso representa segurança para as famílias [...] O que a gente está conseguindo fazer é entregar tranquilidade”, disse.
Durante o evento, o prefeito Dário Saadi destacou a necessidade de ampliar a oferta em regiões específicas. "Hoje nós temos em Campinas vagas suficientes em creches, mas em algumas regiões nós precisamos reforçar. E essa do Jardim Telesp é uma delas", afirmou. Ele também citou dificuldades anteriores para viabilizar novas unidades por falta de áreas disponíveis.
A nova unidade faz parte de um projeto da rede municipal que prevê 500 vagas em tempo integral distribuídas em cinco creches. Segundo a Secretaria de Educação, o foco é ampliar o atendimento em regiões com maior demanda.
A estrutura contará com equipe formada por professores, direção, orientação pedagógica e funcionários de apoio. As aulas devem começar até o fim de abril, após a organização das turmas e o acolhimento das famílias.