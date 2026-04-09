O governador Tarcísio de Freitas autorizou, nesta quinta-feira (9), a abertura da licitação para construção do Hospital Metropolitano de Campinas, com investimento estimado em R$ 530 milhões.

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A assinatura ocorreu durante evento no histórico Pátio Ferroviário, no Prédio do Relógio, na região central, com a presença de prefeitos da Região Metropolitana de Campinas.

O governador Tarcísio de Freitas lembrou que durante a extensa agenda na região também lançou a pedra fundamental do Hospital Santa Clara da Providência de Deus, em Bragança Paulista, e anunciou R$ 5,81 milhões para a ampliação dos serviços de hemodiálise. “Quando a gente reforça a saúde da região bragantina e Circuito das Águas, a gente tá descomprimindo a pressão que existe aqui na Região Metropolitana de Campinas. Estamos ampliando a nossa capacidade de atendimento”, disse.