Uma falha no controle do espaço aéreo na manhã desta quinta-feira (9) provocou reflexos também no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. As operações chegaram a ser afetadas durante a interrupção, mas já foram normalizadas ao longo da manhã, segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos.

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De acordo com a administradora, o aeroporto opera normalmente após a liberação do espaço aéreo. Até as 11h30, foram registrados 10 atrasos de voos de chegada e 19 de voos de partida. Também foram cancelados três voos de chegada e sete voos de partida.

A paralisação ocorreu entre 8h58 e 10h09, período em que pousos e decolagens foram suspensos em toda a área de controle de São Paulo, após uma pane técnica no sistema responsável pela coordenação do tráfego aéreo.