Uma falha no controle do espaço aéreo na manhã desta quinta-feira (9) provocou reflexos também no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. As operações chegaram a ser afetadas durante a interrupção, mas já foram normalizadas ao longo da manhã, segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos.
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De acordo com a administradora, o aeroporto opera normalmente após a liberação do espaço aéreo. Até as 11h30, foram registrados 10 atrasos de voos de chegada e 19 de voos de partida. Também foram cancelados três voos de chegada e sete voos de partida.
A paralisação ocorreu entre 8h58 e 10h09, período em que pousos e decolagens foram suspensos em toda a área de controle de São Paulo, após uma pane técnica no sistema responsável pela coordenação do tráfego aéreo.
O problema teve efeito em diferentes aeroportos da região, incluindo Congonhas e Guarulhos, onde as operações passaram por atrasos e ajustes ao longo da manhã.
Em Viracopos, a retomada ocorreu após a normalização do sistema, e as atividades seguem sem novas restrições operacionais até o momento.
A falha será investigada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, órgão vinculado à Força Aérea Brasileira, responsável pela gestão do tráfego aéreo no país.
Nota à imprensa
A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, administradora do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), informa que a paralisação no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP), localizada na capital paulista, provocou a interrupção temporária dos pousos e decolagens em Viracopos das 9h às 10h08. Até as 11h30, foram registrados 10 atrasos de voos de chegada e 19 de voos de partida. Também foram cancelados três voos de chegada e sete voos de partida.
A concessionária informa que, assim que recebeu as informações sobre o problema ocorrido na capital paulista, todos os protocolos de contingência do aeroporto foram prontamente acionados para mitigar os impactos.