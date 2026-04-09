A continuidade do transporte coletivo em Campinas ganhou um capítulo decisivo na noite desta quarta-feira (8). Com 25 votos favoráveis entre os 32 vereadores presentes, a Câmara aprovou em primeira discussão o projeto que autoriza a prorrogação dos contratos atuais — mas com um ajuste importante: o prazo máximo caiu de três para dois anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A mudança, incorporada por emenda do líder do governo, redesenha o tempo de transição entre o modelo atual e a nova concessão, mantendo o foco central da proposta: evitar qualquer interrupção no serviço de ônibus na cidade.

Segundo a administração municipal, a medida tem caráter excepcional e está vinculada a uma condição clara. A prorrogação será automaticamente encerrada assim que as novas empresas assumirem a operação, por meio de uma cláusula resolutiva prevista no texto.