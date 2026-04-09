A 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas deflagrou, na terça-feira (8), uma operação que resultou na apreensão de 20 toneladas de fios de cobre descascados e outros 250 quilos de cabos ainda com material, no Parque Jambeiro.
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O imóvel, localizado na Rua Florindo Matos Pereira, funcionava como uma central clandestina de beneficiamento de fios furtados.
Segundo o boletim de ocorrência, os materiais pertencem à operadora Vivo. Um representante da empresa esteve no local, reconheceu os cabos e informou que os furtos ocorreram em pelo menos cinco ocasiões neste ano, todas em Campinas.
Além dos fios, os policiais apreenderam máquinas utilizadas para descascar os cabos e duas caminhonetes Fiorino, usadas no transporte.
O prejuízo estimado pela operadora chega a R$ 1,5 milhão. Todo o material foi restituído à empresa.
Durante a ação, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos.
Eles foram autuados por receptação qualificada e organização criminosa. A polícia solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.