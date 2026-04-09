A 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas deflagrou, na terça-feira (8), uma operação que resultou na apreensão de 20 toneladas de fios de cobre descascados e outros 250 quilos de cabos ainda com material, no Parque Jambeiro.

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O imóvel, localizado na Rua Florindo Matos Pereira, funcionava como uma central clandestina de beneficiamento de fios furtados.

Segundo o boletim de ocorrência, os materiais pertencem à operadora Vivo. Um representante da empresa esteve no local, reconheceu os cabos e informou que os furtos ocorreram em pelo menos cinco ocasiões neste ano, todas em Campinas.