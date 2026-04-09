09 de abril de 2026
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SEGURANÇA

Polícia apreende 20 toneladas de fios furtados e prende dois

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Investigações apontam que imóvel no Parque Jambeiro funcionava como centro clandestino de beneficiamento de cabos subtraídos da operadora Vivo.
Investigações apontam que imóvel no Parque Jambeiro funcionava como centro clandestino de beneficiamento de cabos subtraídos da operadora Vivo.

1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas deflagrou, na terça-feira (8), uma operação que resultou na apreensão de 20 toneladas de fios de cobre descascados e outros 250 quilos de cabos ainda com material, no Parque Jambeiro.

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O imóvel, localizado na Rua Florindo Matos Pereira, funcionava como uma central clandestina de beneficiamento de fios furtados.

Segundo o boletim de ocorrência, os materiais pertencem à operadora Vivo. Um representante da empresa esteve no local, reconheceu os cabos e informou que os furtos ocorreram em pelo menos cinco ocasiões neste ano, todas em Campinas.

Além dos fios, os policiais apreenderam máquinas utilizadas para descascar os cabos e duas caminhonetes Fiorino, usadas no transporte.

O prejuízo estimado pela operadora chega a R$ 1,5 milhão. Todo o material foi restituído à empresa.

Durante a ação, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos.

Eles foram autuados por receptação qualificada e organização criminosa. A polícia solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

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