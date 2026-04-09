Um adolescente de 15 anos foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A abordagem aconteceu no bairro Jardim Tancredo Neves.

Segundo a corporação, uma equipe do Canil realizava patrulhamento preventivo pela Rua José Carlos Wolf quando os agentes avistaram o jovem mexendo em um poste de energia elétrica. O local, de acordo com a GCM, já era conhecido por ser utilizado para esconder entorpecentes.

Diante da suspeita, os guardas realizaram a abordagem. Com o adolescente, foram encontradas oito porções de maconha. Já no poste onde ele havia mexido, os agentes localizaram outras 22 porções da mesma droga, 32 porções de cocaína e R$ 40. Questionado, o menor confessou que estava vendendo entorpecentes no momento da abordagem.