09 de abril de 2026
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TRÁFICO

Adolescente de 15 anos é apreendido com drogas em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Drogas foram apreendidas pela Guarda Municipal
Drogas foram apreendidas pela Guarda Municipal

Um adolescente de 15 anos foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A abordagem aconteceu no bairro Jardim Tancredo Neves.

Segundo a corporação, uma equipe do Canil realizava patrulhamento preventivo pela Rua José Carlos Wolf quando os agentes avistaram o jovem mexendo em um poste de energia elétrica. O local, de acordo com a GCM, já era conhecido por ser utilizado para esconder entorpecentes.

Diante da suspeita, os guardas realizaram a abordagem. Com o adolescente, foram encontradas oito porções de maconha. Já no poste onde ele havia mexido, os agentes localizaram outras 22 porções da mesma droga, 32 porções de cocaína e R$ 40. Questionado, o menor confessou que estava vendendo entorpecentes no momento da abordagem.

A responsável legal pelo adolescente foi localizada e conduzida com ele à delegacia. A ocorrência foi registrada pelo delegado de plantão, e todo o material apreendido ficou à disposição da Justiça.

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