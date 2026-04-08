A destruição de uma grande carga de entorpecentes escancara a dimensão do tráfico que passa pela região de Campinas. Em uma única ação, a Polícia Federal incinerou 1.423 quilos de drogas e outras substâncias ilícitas, resultado de dezenas de ocorrências acumuladas nos últimos meses.
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O material reúne diferentes tipos de entorpecentes, entre eles cocaína, maconha, haxixe e MDMA, além de produtos ilegais como anabolizantes e medicamentos. Tudo foi apreendido em operações distintas, muitas delas com origem direta no Aeroporto Internacional de Viracopos.
A maior parte das apreensões ocorreu em dois pontos estratégicos do combate ao tráfico: a fiscalização de passageiros e o controle de encomendas postais, frentes onde a atuação conjunta com a Receita Federal tem ampliado a capacidade de interceptação de cargas ilícitas. Ao todo, 171 ocorrências deram origem ao volume destruído, sendo que a ampla maioria — 72% — foi registrada entre 2025 e 2026, sinalizando um aumento recente na atividade repressiva.
A incineração foi realizada em Nova Odessa, sob rígidos protocolos de segurança. O processo contou com uso de equipamentos de proteção, controle ambiental e acompanhamento da Vigilância Sanitária, garantindo a integridade dos envolvidos e a destinação adequada do material.
Mesmo após a destruição das drogas, o trabalho investigativo segue em curso. Cada apreensão gerou inquéritos próprios, que agora avançam na tentativa de identificar os responsáveis e mapear as rotas utilizadas pelas organizações criminosas.
A operação marca a primeira incineração realizada pela Polícia Federal neste ano, mas, pelos números já registrados, indica que o volume de apreensões — e o desafio no enfrentamento ao tráfico — segue em alta.