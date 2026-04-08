O número impressiona — mas não resolve. Em apenas três meses, Campinas já contabiliza 49.784 buracos tapados, um volume que revela o tamanho do esforço da Prefeitura… e, ao mesmo tempo, a dimensão do problema enfrentado nas ruas.

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Apesar da intensidade das ações, os buracos seguem entre as principais reclamações de motoristas, sobretudo em vias de maior circulação, onde o desgaste do asfalto ocorre de forma mais acelerada.

Ao longo das últimas semanas, equipes da Secretaria de Serviços Públicos têm atuado em diferentes pontos da cidade. No Jardim Roseira, por exemplo, trechos danificados passaram por recomposição do pavimento, enquanto na região central, no cruzamento da General Glicério com a Doutor Quirino, foi necessário refazer completamente partes do asfalto comprometidas pelo tráfego pesado.