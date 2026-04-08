A imprudência no trânsito segue deixando marcas em Campinas. Levantamento da Emdec mostra que 711 infrações envolvendo motociclistas foram registradas entre 2025 e março de 2026, todas relacionadas a comportamentos de alto risco.

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O dado reúne, principalmente, casos de condução sem capacete e realização de manobras perigosas, práticas que expõem não apenas os condutores, mas também pedestres e outros motoristas.

Do total de autuações, 431 foram por falta de capacete, enquanto 103 envolveram manobras como arrancadas bruscas e frenagens com derrapagem. Outros 177 registros dizem respeito a malabarismos ou equilíbrio em apenas uma roda, conduta frequentemente associada a exibicionismo e perda de controle.