O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), trouxe para o centro do debate político um tema sensível do sistema eleitoral brasileiro ao defender, em entrevista à Rádio Jovem Pan News Campinas, nesta quarta-feira (7), o fim da reeleição para cargos do Executivo — mesmo sendo candidato à própria recondução ao cargo.

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“Eu entendo que, de fato, a reeleição talvez esteja fazendo mal para o Brasil. É uma coisa realmente para ser discutida”, afirmou.

A fala não surge isolada. Desde que foi instituída, em 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), a reeleição passou a ser alvo recorrente de críticas por parte de especialistas e gestores públicos. O principal argumento é que o modelo tende a encurtar o horizonte das decisões, deslocando o foco da gestão para o calendário eleitoral.