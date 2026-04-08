A campanha de vacinação contra a gripe em Campinas começou com adesão abaixo do esperado entre os grupos prioritários.

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Desde o início da estratégia, em 28 de março, a Secretaria de Saúde de Campinas aplicou 36.673 doses da vacina contra Influenza, número que ainda representa baixa cobertura em públicos considerados mais vulneráveis.

Entre os grupos prioritários, os índices seguem aquém do objetivo de 90% estipulado pelo Ministério da Saúde.