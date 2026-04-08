A campanha de vacinação contra a gripe em Campinas começou com adesão abaixo do esperado entre os grupos prioritários.
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Desde o início da estratégia, em 28 de março, a Secretaria de Saúde de Campinas aplicou 36.673 doses da vacina contra Influenza, número que ainda representa baixa cobertura em públicos considerados mais vulneráveis.
Entre os grupos prioritários, os índices seguem aquém do objetivo de 90% estipulado pelo Ministério da Saúde.
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos: 3,93%
- Idosos: 10,29%
- Gestantes: 9,14%
Os dados indicam que a maior parte do público-alvo ainda não buscou a imunização, mesmo com a proximidade do período de maior circulação do vírus, no outono e inverno.
Impacto da doença reforça alerta
Em 2025, Campinas registrou 552 casos e 67 mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associada à Influenza.
Entre os óbitos, 53 pessoas não haviam recebido a vacina, o que reforça a importância da proteção.
Dos vacinados que morreram, a maioria ainda não estava totalmente protegida, já que o imunizante leva cerca de 15 dias para atingir sua eficácia ideal.
Quem pode se vacinar
A campanha é voltada a diversos grupos, incluindo:
- Crianças pequenas
- Idosos
- Gestantes e puérperas
- Pessoas com doenças crônicas
- Profissionais da saúde, educação e segurança
- Trabalhadores do transporte e outros serviços essenciais
A vacina está disponível nos Centros de Saúde da cidade, sem necessidade de agendamento.
A exceção é o CS Centro, que realiza a aplicação na Paróquia Divino Salvador, conforme estratégia adotada todos os anos.
Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. Crianças devem estar acompanhadas pelos responsáveis.
Proteção contra variantes
Neste ano, o imunizante protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B, podendo ser aplicado junto a outras vacinas do calendário nacional.
A campanha segue até 30 de maio, e a orientação das autoridades de saúde é clara: quanto antes a população se vacinar, maior será a proteção durante o período de maior circulação do vírus.